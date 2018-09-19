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استهلالية موفّقة لأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند
2018/09/19 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  وأسقط أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه موناكو الفرنسي 2-1 بهدفي دييغو كوستا (31) والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز (45)، فيما سجل للخاسر سامويل غراندسير (18). 

وضمن نفس المجموعة غنم بوروسيا دورتموند الألماني النقاط الثلاث أمام كلوب بروح البلجيكي (1-0) بفضل هدف الأميركي كريستيان بوليسيتش (85). 

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