استهلالية موفّقة لأتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند

2018/09/19 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأسقط أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه موناكو الفرنسي 2-1 بهدفي دييغو كوستا (31) والأوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز (45)، فيما سجل للخاسر سامويل غراندسير (18).

وضمن نفس المجموعة غنم بوروسيا دورتموند الألماني النقاط الثلاث أمام كلوب بروح البلجيكي (1-0) بفضل هدف الأميركي كريستيان بوليسيتش (85).

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