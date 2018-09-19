2018/09/19 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأبدى أندرو روبرتسون ظهير ليفربول الإنجليزي سعادته بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال روبرتسون عقب المباراة:"النادي والجماهير كانوا ينتظرون عودة دوري الأبطال منذ مايو".



اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الحزم في الدوري السعودي 2018-19 موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وأضاف:"لقد حظينا ببداية جيدة، جعلناها صعبة على أنفسنا ولكن لا شيء أفضل من هدف متأخر".

بالأرقام| مباراة للنسيان لمحمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

وأوضح:"شعرت أننا سيطرنا على المباراة، تلقينا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول بسبب تمريرة عاثرة.



في النهاية فكرنا أن التعادل سيحدث".

وعن اللعب في ملعب أنفيلد قال:"لقد سمعت الجماهير، في النهاية هم من طراز مختلف".

دوري أبطال أوروبا | فيرمينيو يخمد ثورة باريس ويقود ليفربول لفوز مثير

وكان ليفربول قد خسر نهائي دوري الأبطال العام الماضي أمام ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في الثامن والعشرين من مايو الماضي.

يذكر أن ليفربول قد تصدر مجموعته بالفوز على باريس سان جيرمان 3-2 في افتتاحية المجموعة الثالثة، بعد تعادل نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي دون أهداف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روبرتسون: جماهيرنا من طراز مختلف) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روبرتسون: جماهيرنا من طراز مختلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).