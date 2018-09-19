2018/09/19 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أشاد المدير الفني الألماني، يورجين كلوب، بأداء لاعبي ليفربول، على الرغم من الفوز المتأخر على حساب باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات دوري أبطال أوروبا.

وحقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن لقاءات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا ليتصدر ترتيب المجموعة منفرداً.

كلوب تحدث عقب نهاية اللقاء: "بداية مهمة لنا وما فعلناه، لقد كنا أقوياء ولعبنا بشكل جيد أثناء استحواذنا على الكرة".



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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018وتابع الألماني: "لقد غيرنا النظام، لأننا توقعنا تغييرهم لأسلوب لعبهم، كنا نريد التركيز وتغطية أكثر لأرضية الملعب وإغلاق الفراغات بين الخطوط".

وعن صاحب الهدف الأول: "دانييل ستوريدج لعب مباراة سوبر، لم أراه لائقًا هكذا مثل اليوم، لقد كان في كل مكان، مساعدًأ للجبهتين اليمنى واليسرى، وفي منطقة الجزاء وهذا كنت ما أريده".

وعن روبرتو فيرمينيو صاحب الهدف القاتل: "بعد ذلك أتينا ببوبي والذي ساعدنا كثيرًا، ولقد أحببت احتفاله بالهدف".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018 وسجل فيرمينيو هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع ليقود الريدز للفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات منذ بداية الموسم.





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