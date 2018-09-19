توخيل: لم نستحق الخسارة أمام ليفربول

2018/09/19 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يرى توماس توخيل المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة أمام مضيفه ليفربول، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب أنفيلد في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية مقابل هدفين.

وقال المدرب الألماني في تصريحاته عقب المباراة: "الهزيمة لم تكن منطقية، لا أعتقد ذلك، الهزيمة مؤلمة بكل تأكيد، لقد سنحت لنا فرصة إحراز الهدف الثالث عن طريق اللاعب يوليان دراكسلر، وربما كنا وقتها حققنا الفوز، لم نفقد الثقة، لعبنا بشجاعة أمامهم".

تحليل| ليفربول وباريس..



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كما تابع مدرب الفريق الفرنسي حديثه وقال: "لقد أضعنا الكثير من الكرات السهلة في الشوط الثاني، الضغط عليهم كان مهمًا، ولكن لا يجب أن ننسى أن المباراة كانت في ملعب أنفيلد، وأن يورجن كلوب يعمل هنا منذ أربعة أعوام، لذلك فصعوبة المباراة أمر طبيعي، نحن لم نفقد الثقة أو الاتزان الدفاعي، قدمنا مباراة كبيرة والخسارة في النهاية مؤلمة، ولكنها ليست منطقية".

عودة ليفربول المهول 😍ليفربول فاز بأول 6 مباريات في الموسم للمرة الأولى منذ موسم 1961/62! #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/oRgzZZnbor

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018ويُعتبر هذا هو الموسم الأول للمدرب الألماني توماس توخيل في ملعب حديقة الأمراء، بعد قدومه من فريق بروسيا دورتموند الألماني لخلافة المدرب أوناي إيمري الذي رحل بدوره لتدريب آرسنال خلال الصيف.

يذكر أن باريس سان جيرمان وليفربول يلعبان في المجموعة الثالثة من منافسات دوري أبطال أوروبا بجوار كلًا من فريق نابولي الإيطالي وسرفينا زفيزدا أو (ريد ستار بلجراد) الصربي.





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