2018/09/19 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

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