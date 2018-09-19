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2018/09/19 | 02:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) قصفا صاروخيا ومدفعيا على قوات الجيش اليمني المدعومة بالتحالف، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

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