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#وديع العبيدي - المكان هو اليوتوبيا
2018/09/19 | 02:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #وديع_العبيدي وديع العبيديالمكان هو اليوتوبيا..

المكان في العربية تصريف من [الامكان والتمكن والاستمكان]، وهذا يمنح الفرد حرية اختيار المكان الذي يعيش فيه.

لكن هذا التعريف يكشف طابع السلبية في علاقة الانسان بالبيئة.

بعبارة أخرى، ان التعريف العربي للمكان، يشخص صلاحية المكان للمعيشة، وتوفره على أسباب القوت والأمن، بالمعنى الذي يجعل المرء عالة على المكان.

انه يسعى حيث يصادفه ماء وكلأ، فينخي راحلته وينصب......

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