كمال الجزولي - كرري: 120 عاماً

2018/09/19 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_الجزولي (1)لم يكن سيِّدى الخليفة ود تور شين مغالياً حين صبَّ جام غضبه على رأس الأمير التَّعايشي الزَّاكي عثمان الذي جاء من "واقعة الأتبرة" ليبدي استخذاءً فضائحيَّاً في مجلس الشُّورى الأخير قبل "واقعة كرَرٍي" في الثَّاني من سبتمبر 1898م: ـ "..وأمدرمان، يا مولاي، ليست بلادنا حتى نقف فيها، وندافع عنها، فالأَولى بنا أن نأخذ رجالنا، وأسلحتنا، ونرحل إلى كردفان، فإذا لحقنا جيش الحكومة إليها، وهو لا يفعل......

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