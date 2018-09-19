قبل لقاء سيتي بدوري الأبطال.. ديباي: مانشستر مازالت حمراء

2018/09/19 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أكد المهاجم الهولندي، ممفيس ديباي، لاعب ليون الفرنسي، بأن مدينة مانشستر مازالت حمراء، قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الأولى ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الدولي الهولندي لعب موسم ونصف بقميص مانشستر يونايتد، من 2015 وحتى يناير 2017 ليرحل لصفوف ليون الفرنسي، بعدما فشل في فرض نفسه على تشكيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

اللاعب البالغ 24 عامًا سيعود لإنجلترا عبر ملعب الاتحاد للقاء بطل الدوري الإنجليزي، ليتحدث للصحفيين عشية اللقاء: "أنه أمر خاص أن أعودة مرة أخرى لمدينة مانشستر، مازالت حمراء".



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وعن انضمامه لصفوف الشياطيم الحمر تحت قيادة لويس فان جال: "أنه سهل القول أن فان جال لم يعطيني حريتي، عندما تفقد التواصل مع مدربك الأمر يصبح صعبًا، الفريق كان يمتلك خيارات هجومية عديدة".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 18, 2018وعن تجربته مع ليون الفرنسي: "الجميع يستطيع أن يرى هذا، أشعر بذلك بنفسي، لقد أصبحت شخصًا آخرًا، عندما عدت، شعرت بأنني شخص مختلف، الجميع يعرف أن تاريخي مع النادي لم يكن ناجحاً، كنت لا أريد ذلك".

ديباي شارك في 53 مباراة مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف، في حين سجل 28 هدفًا في موسم ونصف مع ليون منذ انضمامه لهم في يناير 2017.





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