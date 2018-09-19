ميلنر: فيرمينو مذهل.. وباريس لم يستحق التعادل

2018/09/19 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويتر أبدى جيمس ميلنر لاعب ليفربول الإنجليزي سعادته بفوز فريقه على باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال ميلنر في تصريحاته لبي تي سبورت عقب المباراة:"هذه هي البداية المثالية لنا، آمل أن نستطيع البناء عليها".



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دوري أبطال أوروبا | فيرمينيو يخمد ثورة باريس ويقود ليفربول لفوز مثير

وأضاف:"أعتقد أن الأمر كان ليصبح محبطاً إن لم نفُز، لم يصنعوا الكثير من الفرص وكان لدينا عدداً منها".

وأشاد ميلنر بزميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي شارك كبديل وسجل هدف الفوز في الوقت القاتل، عائداً من إصابة مؤلمة بعينه خلال مباراة توتنهام الأخيرة.

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وأوضح:"لا يمكنني قول ما يكفي من الأشياء الجيدة عن بوبي.



أمر مذهل أن يأتي من دكة البدلاء بعد تلك الإصابة في نهاية الأسبوع".

وكان ميلنر قد سجل الهدف الثاني للفريق من ركلة جزاء، ليتصدر المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بعد تعادل نابولي الإيطالي والنجم الأحمر الصربي دون أهداف.

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