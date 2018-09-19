وفاة امرأة أصيبت في حادث تصادم حافلتين جنوب غرب روسيا... ويرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص

2018/09/19 | 02:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح ممثل خدمات الطوارئ في منطقة فورونيج جنوب غرب روسيا، بأن المرأة، التي أصيبت في حادث تصادم حافلتي ركاب قرب فورونيج، قد توفيت، ليرتفع عدد الضحايا إلى خمسة أشخاص.

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