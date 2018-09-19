زهير الخويلدي - الخطاب الديني والحاجة الى الأنسنة

2018/09/19 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي تمحور كتاب "أنسنة الخطاب الديني" الذي أصدرته دار أكتب بلندن حول منزلة حقوق الانسان والقيم المدنية في المعتقد الديني، ولقد شمل هذا الاصدار الجديد اثنا عشر فصلا تناول فيها قضايا الفرد والحرية والمساواة والثقافة والأمة والتقدم والوحدة والعدالة والمواطنة والتعددية والأنسنة والكرامة والغيرية والسؤال والعقل واحتوت صفحاته الكثير من الأقوال والحكم التراثية والشواهد الفلسفية والأمثلة الواقعية .لقد صادر ال......

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