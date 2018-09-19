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اليمن ... اغتيال ناشط في تجمع الإصلاح بعدن
2018/09/19 | 03:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اغتال مسلحون ناشطا في حزب التجمع اليمني للإصلاح (الأخوان المسلمون) بمحافظة عدن جنوب اليمن.

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