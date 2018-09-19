حقيقة الإعصار

2018/09/19 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية أنباء حول اقتراب إعصار جديد من السعودية، ناشرين خرائط لمساره.

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