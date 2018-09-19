البنك المركزي اليمني يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27 بالمائة

2018/09/19 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي اليمني، اتخاذ إجراءات جديدة ضمن المعالجات والقرارات الهادفة للحفاظ على سعر الريال.

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