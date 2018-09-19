وزارة التربية تقرر زيادة عدد المقبولين في مدارس المتميزين وكلية بغداد الى 4622 طالب

2018/09/19 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التربية عن زيادة عدد المقبولين في مدارس المتميزين وكلية بغداد الى 4622 طالب.

وقال المكتب الاعلامي لوزراة التربية في بيان تلقته وكالة صدى, أن ” الوزارة واستجابة لطلبات اولاياء الامور قررت اعادة دراسة الدرجات المتحققة للطلبة الممتحنين للقبول في مدارس المتميزين وثانوية كلية بغداد ضمن الطاقة الاستيعابية لتلك المدارس”.

وأكد البيان أنه ” وبعد اجراء الاحصائيات الكاملة بشأن الدرجات المتحققة في الاختبارات تم تحديد درجة النجاح في التحصيلي من ٤٥٪ فما فوق ودرجة نجاح امتحان القدرات من ٤٠٪ فما فوق” ، مضيفا ان “عدد المستفيدين الاضافي من الطلبة أصبح ١٩٩٦ طالب وطالبة تم اضافتهم الى الطلبة المقبولين ، وبالتالي أصبح العدد الكلي للمقبولين مع الوجبة الاولى للعام الدارسي ٢٠١٨-٢٠١٩ ( ٤٦٢٢ ) طالب” .

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