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عبدالمهدي رجل إيران الجديد في العراق أم مرشح الضرورة
2018/09/19 | 04:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – تتزايد حظوظ السياسي المخضرم عادل عبدالمهدي في الترشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط غموض بشأن علاقته بإيران، وهل هو مرشحها

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