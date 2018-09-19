عبدالمهدي رجل إيران الجديد في العراق أم مرشح الضرورة

2018/09/19 | 04:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – تتزايد حظوظ السياسي المخضرم عادل عبدالمهدي في الترشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط غموض بشأن علاقته بإيران، وهل هو مرشحها

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