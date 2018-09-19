English | كوردى


هل تفقد الأزمة الاقتصادية أردوغان ثقة أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة
2018/09/19 | 04:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة – كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حق عندما قرر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى يونيو الماضي، إذ توقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تفقد الأزمة الاقتصادية أردوغان ثقة أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تفقد الأزمة الاقتصادية أردوغان ثقة أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).


كامل التفاصيل في: مركز الروابط ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عبدالمهدي رجل إيران الجديد في العراق أم مرشح الضرورة
⋙ وزارة التربية تقرر زيادة عدد المقبولين في مدارس المتميزين وكلية بغداد الى 4622 طالب
⋙ البنك المركزي اليمني يرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27 بالمائة
⋙ حقيقة الإعصار "المدمر" الذي يقترب من السعودية
⋙ اليمن ... اغتيال ناشط في تجمع الإصلاح بعدن
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل ليبي: حفتر قد يلعب دوراً هاما في حسم الأزمة بطرابلس
⋙ فيديو| هيئة بريطانية تحذر من فجوة بسوق العمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي
⋙ بالصور.. زائرو الامام الحسين(ع) في كربلاء المقدسة
الأكثر شيوعا