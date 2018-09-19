هل تفقد الأزمة الاقتصادية أردوغان ثقة أصحاب الأجور المتوسطة والمنخفضة

2018/09/19 | 04:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حق عندما قرر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية إلى يونيو الماضي، إذ توقع

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