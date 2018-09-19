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الجنائية الدولية تحقق في جرائم بحق مسلمي الروهينغا
2018/09/19 | 04:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم القتل والاغتصاب والترحيل القسري التي ارتكبت في حق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.

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