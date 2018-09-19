الجنائية الدولية تحقق في جرائم بحق مسلمي الروهينغا

2018/09/19 | 04:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في جرائم القتل والاغتصاب والترحيل القسري التي ارتكبت في حق أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار.وقالت

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