اليوم .. إغلاق جزء من قناة الجيش لـ 6 ساعات

2018/09/19 | 05:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19/9/2018 12:00 صباحا بغداد / حيدر العذاري كشفت امانة بغداد عن اغلاقها للنفق القريب من وزارة النقل ضمن طريق قناة الجيش لمدة 6 ساعات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الثانية ظهرا، لاكمال اعمال الصيانة والاكساء.وقال الناطق الاعلامي باسم امانة بغداد حكيم عبد الزهرة لـ"الصباح": ان طريق مرور قناة الجيش بجانب الرصافة يعد من اكثر الطرق المتضررة في العاصمة، منبها على ان الاسبوع الماضي بدأت فيه اعمال الصيانة بالمقطع الاكثر ضررا وهو النفق القريب من وزارة النقل.واضاف ان الخميس الماضي شهد قشط الطريق، اضافة الى تبديل الجوينات "مفاصل التمدد" خلال يومي الجمعة والسبت، تمهيدا للمباشرة بعملية الاكساء اليوم الاربعاء، لافتا الى ان الامانة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ستغلق الجزء المتضرر فقط "النفق القريب من وزارة النقل" لمدة 6 ساعات ابتداء من 10 صباحا لغاية 2 ظهرا.وبين انه تمت تهيئة طرق بديلة لامتصاص الزخم المروري الذي تسلكه المركبات ضمن الطريق الحيوي، اذ تمت تهيئة الطريق الخدمي "شارع العمال" ليكون مسارا مؤقتا لحين اكتمال اعمال الاكساء بنفس اليوم.وعلى الصعيد نفسه بين عبد الزهرة ان خط المرور السريع محمد القاسم تسير فيه اعمال الصيانة بشكل طبيعي، وان حركة السير والمرور تسير بانسيابية دون اي كثافة مرورية تذكر، منبها على ان الشهر المقبل سيتم افتتاح المقطع المتضرر من الطريق القريب من وزارة المالية بعد انتهاء اعمال الصيانة.

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