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2018/09/19 | 05:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية أمس الثلاثاء.

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