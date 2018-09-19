2018/09/19 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى السعودية أمس الثلاثاء.

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