زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية يبدآن اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ

2018/09/19 | 05:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، كيم جونغ أون، ومون جيه إن، اليوم الأربعاء، اليوم الثاني من المحادثات في بيونغ يانغ.وفقا لمراسل وكالة "سبوتنيك"، من المركز الصحفي في سيئول للقمة الخامسة بين الكوريتين.

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