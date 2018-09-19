العبادي يدعو لتسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقاً للتوقيتات الدستورية

2018/09/19 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19/9/2018 12:00 صباحامجلس الوزراء يمنح التعليم صلاحية تعيين الطلبة الأوائل بغداد/ الصباح دعا رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، الى تسريع خطوات تشكيل الحكومة وفقا للتوقيتات الدستورية، وبينما لفت إلى أن الحكومة ستعمل بكل صلاحياتها خلال الوقت الحالي الى حين تسليم المسؤولية للحكومة الجديدة، أكد أن وضع محافظة البصرة سيتغير نحو الأحسن.يأتي ذلك في وقت منح مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين الطلبة الاوائل.وقال العبادي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أمس الثلاثاء: "احيانا نضع مواصفات عالية جدا لشخصية رئيس الوزراء ولكن بالنهاية نجلب شخصية بمواصفات أدنى من ذلك بكثير".وأضاف العبادي "أما طريقة هدم ما بناه غيرك فهي طريقة لا تبني دولة ويجب ان يكون العمل مكملاً للآخر"، مؤكداً "الحاجة لمزيد من التفهم في تسمية رئيس الوزراء فالمواطن يريد خدمات ولا يريد نزاعات سياسية".وعن انتخاب الحلبوسي رئيسا للبرلمان وما اثير بشأن شراء اصوات نواب للاقتراع له، أوضح رئيس الوزراء أن "البرلمان هو مكان للاحزاب ومن المؤكد يوجد نزاع فيه وما جرى كانت هناك جهات تضمن تصويت نواب باتجاه معين"، متسائلا "منْ له مصلحة في تصوير تصويت نواب؟ فهو اما لتهديد او ابتزاز او شراء اصوات".ودعا العبادي مجلس النواب إلى "التحقيق بذلك بإشراك المدعي العام"، منبها على أن "التسقيط بواسطة الاعلام والجيوش الالكترونية أمر خطير ويصل الى حد تجريمه قانونيا".

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