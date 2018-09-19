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روسيا تنقل أنظمة صواريخ
2018/09/19 | 06:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، أنه للمرة الأولى يتم نقل أنظمة صواريخ "إسكندر- إم"، من منطقة الأورال إلى قيرغيزستان للمشاركة فى التدريب المشترك لمكافحة الإرهاب لبلدان رابطة الدول المستقلة.

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