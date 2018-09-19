الكوريتان الشمالية والجنوبية توقعان اتفاقا في المجال العسكري

2018/09/19 | 06:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ممثل الإدارة الرئاسية في سيئول، اليوم الأربعاء، أن الكوريتين الشمالية والجنوبية ستوقعان اتفاقا في المجال العسكري وبيانا مشتركا في ختام القمة في بيونغ يانغ.

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