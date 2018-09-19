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الكوريتان الشمالية والجنوبية تتفقان حول القضاء على خطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية
2018/09/19 | 06:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكوريتان الشمالية والجنوبية تتفقان حول القضاء على خطر الحرب في شبه الجزيرة الكورية

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