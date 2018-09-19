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كوريا الشمالية تتخذ قرارا بتفكيك كامل لميدان اختبار الصواريخ ومحركات الصواريخ في تونتشخاني
2018/09/19 | 06:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كوريا الشمالية تتخذ قرارا بتفكيك كامل لميدان اختبار الصواريخ ومحركات الصواريخ في تونتشخاني

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