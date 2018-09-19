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كوريا الشمالية تعد بتفكيك المواقع النووية والصاروخية
2018/09/19 | 07:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جاء في البيان المشترك في ختام القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية وعدت بإغلاق ميدان الصواريخ في تونتشخاني وتفكيك المنشآت النووية بالكامل في يونغبيون.

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