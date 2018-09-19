2018/09/19 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في البيان المشترك في ختام القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية وعدت بإغلاق ميدان الصواريخ في تونتشخاني وتفكيك المنشآت النووية بالكامل في يونغبيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تعد بتفكيك المواقع النووية والصاروخية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تعد بتفكيك المواقع النووية والصاروخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).