أعمال ربط السكك الحديدية بين الكوريتين ستبدأ قبل نهاية العام الحالي

2018/09/19 | 07:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء في البيان المشترك في ختام القمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ، اتفق زعيما الكوريتين الشمالية الجنوبية على بدء العمل في عام 2018 على ربط خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة للمركبات من خلال المنطقة العازلة التي تفصل بينهما.

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