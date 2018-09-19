دينا سليم حنحن - إلى من أذلهم الحبيب

2018/09/19 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن إلــى مــن أذلّهــم الــحَــبـيـبأدوّن هــذا الــطّـنـين...🌷-;- لعـل قلبــي الـعاصـف بـالــعتب يـهـدأإلا هَـــواكَ هــذا الـذي أَذلّ كبــريائـي وأقفـــر قــلبـيمــن بـيــن رائــحة سجـائرك تنســّلألاعـيبــك المُـحـرَّفــةلا شعــورا أملكــه ســوى الأخــذ بثـــأريسـوف أجــز جدائــل الزمــان لحظــة الــمغيبوأوزعـهــا علــى شـ......

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