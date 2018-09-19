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#نبيل عودة - الصفحة الجديدة ستغلق لأن الناصرة تستاهل أكثر: تستاهل علي سلام
2018/09/19 | 07:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نبيل_عودة انسحاب مصعب دخان لم يعد مجرد معلومات نشرها نبيل عودة، واعتبرها بعض خفيفي الظل والعقل، مجرد تحريض.

كان واضحا لي منذ البداية إصرار قيادة الجبهة القطرية والحزب الشيوعي على طرح اسم مرشح يظنون، بورطتهم ..

انه سينقذ ما لم ينقذه أصحاب الوزن الانتخابي، واشتغلوا على وليد عفيفي لإقناعه، وأعلن وليد انه بعد مشاورات مع تنظيمات سياسية وغيرها، طبعا بدون تدخل الأمم المتحدة ..

قرر ترشيح نفسه للانتخابات.نرح......

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