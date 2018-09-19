عبد السلام أديب - تقدم الصراع الطبقي في ظل تعمق الأزمة العامة للامبريالية

2018/09/19 | 07:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب 1 -عشر سنوات مرت الآن على انفجار أزمة شتنبر 2008 الاقتصادية والمالية.وباعتراف كافة المتتبعين وحتى صندوق النقد الدولي والبنك العالمي فقد كانت أعنف أزمة اقتصادية ومالية يعرفها نمط الإنتاج الرأسمالي منذ أزمة 1929.وقد تواصلت انعكاسات هذه الأزمة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.ولولا عمل البلدان الامبريالية على جر مجموعة ما سمي ببلدان العشرين في نونبر 2008 للانخراط في عملية تدبير هذ......

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