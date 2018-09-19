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بارزاني وماكغورك يناقشان المساعي
2018/09/19 | 07:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ ناقش مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الامريكي في التحالف الدولي ضد داعش و الوفد المرافق له .

‎و ذكر بيان صادر عن مكتب بارزاني انه خلال الاجتماع الذي حضره دوكلاس سيليمان السفير الامريكي لدى العراق و ستيفن فاكن القنصل العام لأمريكا في أربيل ، جرى بحث المساعي الحثيثة لتشكيل الحكومة الوطنية المقبلة في العراق الفدرالي و دور حكومة إقليم كوردستان".

وأضاف البيان ان بارزاني كرر خلال الاجتماع التأكيد على المشاركة الفاعلة بين إقليم كوردستان و الولايات المتحدة الامريكية و أهمية التعاون العسكري و الأمني الطويل الأمد بينهما .

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