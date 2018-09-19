المالية تكشف مبلغ سعر برميل النفط بموازنة 2019 بضمنها كوردستان

2018/09/19 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية عن ان الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2019 اعتمدت مبلغ (55 – 60) دولاراً لبرميل النفط وبمعدل تصديري يصل الى اربعة ملايين برميل يوميا بضمنه المصدر من اقليم كردستان، مؤكدة استمرارها بتسديد الديون وفوائدها المترتبة بذمة العراق.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن وكيل الوزارة الدكتور ماهر حماد جوحان قوله، انه تم اعداد الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2019، على الا تكون نمطية، كون الموقف العام للبلاد تغير عن الموقف الذي كان فيه للاعوام الماضية وعليه هناك حاجة كبيرة ان تتغير او تتعزز صيغ التمويل المختلفة سواء الموازنة العامة او الموازنات الاخرى او صيغ التمويل بالاقتراض او بالدخول بشراكات او لايجاد منافذ للقطاع الخاص بالعمل.

واضاف ان اسعار النفط الحالية تساعد على إحداث هذه التغيرات، اذ ان الموازنة التقديرية التي سيتم رفعها الى مجلس الوزراء، حددت سعر برميل النفط المصدر بين (55 – 60) دولاراً، ما يمنح الدولة مجالا اوسع لتعزيز الخدمات والمصاريف.

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