أحمد حسن: سنوقف كل شخص عند حده والمقاولون لم يُظلم ولكن

2018/09/19 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر انتقد أحمد حسن؛ المتحدث الرسمي والمشرف العام على الكرة بنادي بيراميدز، الطريقة التي يعامل بها ناديه خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مشكلة في طلب المقاولون العرب إعادة مواجهة الفريقين.

مواجهة بيراميدز والمقاولون أقيمت أول أمس الأحد، ضمن الجولة السابعة بالدوري المصري الممتاز، لكنها شهدت أزمة بسبب عدم وجود حكم خامس، ويطالب مسئولو ذئاب الجبل بإعادة اللقاء مقدما شكوى رسميا إلى اتحاد الكرة.

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حسن قال، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة ناديه: "من حق كل ناد أن يبحث عن حقوقه مثلما نبحث نحن عن حقوقنا رغم أن الكثيرين لا يقبلوا بهذا ويروه تعدي مننا، بالعكس المقاولون إذا كان يرى أن هناك ظلم وقع عليه، فليلجأ إلى الطرق الشرعية لاستعادة حقوقه، نحن في بيراميدز ليس لدينا أي مشكلة في ذلك، وإن كنت لا أرى أن هناك أي ظلم وقع عليه، لكنه يبحث عن حقه.

"قريبا سنوقف كل شخص عند حده في لقاء تليفزيوني مطول على قناة النادي، لكن ما يمكنني أن أقوله حاليا أن هناك ازدواجية في المعايير وكل يصدر أحكامه حسب هواه، وبعد أن كان أحدنا محب وعاشق أصبح عميل وخاين، فهذا أصبح معتاد".

المقاولون هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واللجنة الأولمبية حال عدم إعادة اللقاء، خاصة مع تجاهل اتحاد الكرة التعامل مع الموقف حتى الآن. (طالع التفاصيل)

يذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز بهدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد ذئاب الجبل عند النقطة السابعة في المركز الـ11.

أساطير في كرة القدم 🔝 منهم مازال مشاركاً في #دوري_الأبطال ، ومنهم من رحل عنها 😟من هو اللاعب صاحب المشاركة الأبرز خلال دوري الأبطال في ذاكرتك؟ 🤔 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/zgS021EkPu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

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