الاتحاد الوطني: رئاسة الجمهورية من نصيبنا باتفاق بين الطالباني البارزاني

2018/09/19 | 09:11

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المعلومة/بغداد..

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، ان هناك اتفاقا بين رئيس الجمهورية الراحل جلال الطالباني ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني على ان تكون رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني، مبيناً ان اصرار الحزب الديمقراطي بالحصول على رئاسة الجمهورية سيجعلنا امام خيار اللجوء الى البرلمان للفصل في هذا الموضوع واختيار المرشح لهذا المنصب.

وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح لـ /المعلومة/، انه “وفق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي منذ تأسيس الحكومة بعد عام 2003، فهناك عرف على ان تكون رئاسة الجمهورية للكرد وبحسب الاتفاق بين جلال الطالباني ومسعود بارزاني فأن رئاسة الجمهورية من نصيب الاتحاد الوطني”.

واضاف السورجي، انه “بعد اخر انتخابات كان للاتحاد الوطني اتفاق مع الحزب الديمقراطي لتوحيد الكلام في بغداد، ولم يتم التطرق مع حزب بارزاني حول منصب رئيس الجمهورية على اعتبار ان الموضوع محسوم مسبقاً”، مبينا أن “الاتحاد الوطني تفاجأ من تصريحات عضو الحزب الديمقراطي فاضل ميراني، الذي ذكر ان منصب رئيس الجمهورية من حق الحزب الديمقراطي على اعتبار ان له مقاعد اكثر من الاتحاد الوطني في البرلمان”.

واوضح ان “الساعات المقبلة سيتم خلالها حسم موضوع رئاسة الجمهورية، حيث ان الاتحاد الوطني من حقه الحصول عليها، كما هو معهود في كل دورة برلمانية وباتفاق مع الحزب الديمقراطي، وفي حال لم يتم الاتفاق على ذلك فان البرلمان سيحسم الموضوع”.



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