أول ما فعله رئيس وزراء باكستان عقب وصوله إلى السعودية (فيديو)

2018/09/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى جدة، مساء الثلاثاء، في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ووزير الإعلام عواد بن صالح العواد.

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