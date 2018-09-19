2018/09/19 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت جريدة روسية إن ثمة شكوكاً حول هوية الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل-20".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوك حول هوية مسقط طائرة "إيل-20") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوك حول هوية مسقط طائرة "إيل-20") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).