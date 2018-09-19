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شكوك حول هوية مسقط طائرة
2018/09/19 | 09:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قالت جريدة روسية إن ثمة شكوكاً حول هوية الصاروخ الذي أصاب طائرة "إيل-20".

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