ادارة مستشفى الحسين : قلقون من تزايد سرقات السيارات في محيط المستشفى

2018/09/19 | 09:14

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شبكة اخبار الناصرية:

ابدت ادارة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية اليوم قلقها من تزايد حالات سرقة السيارات والدراجات النارية من محيط بناية المستشفى .





شبكة اخبار الناصرية:ابدت ادارة مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية اليوم قلقها من تزايد حالات سرقة السيارات والدراجات النارية من محيط بناية المستشفى .وقال مدير المستشفى الدكتور رافد رمثان لشبكة اخبار الناصرية ان الادارة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين ومنتسبين في المستشفى بخصوص سرقة سياراتهم من محيط بناية المستشفى .ولفت الى انه منذ استلامه لمنصبه مديرا للمستشفى في شهر اب الماضي سجلت الادارة ثلاث سرقات لسيارات كانت مركونة في الخارج ، بعد ان كانت قد سجلت اعدادا اكبر في الاشهر السابقة .

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