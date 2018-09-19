اللويزي: اميركا فشلت بابعاد الفتح والقانون عن الحكومة ورضخت للامر الواقع

2018/09/19 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح عبد الرحمن اللويزي، ان اميركا فشلت في مشروعها الذي سعت من خلاله الى ابعاد تحالف الفتح ودولة القانون عن العملية السياسية ورضخت في نهاية المطاف الى الامر الواقع.

وقال اللويزي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “نجاح تحالف البناء في تشكيل الحكومة سيسهم في دخول جميع النواب السنة في هذا التحالف”، مشيرا الى أن “أمريكا تحاول التدخل، لكنها رضخت في نهاية المطاف الى الامر الواقع وتعاملت معه والدليل لقاء مبعوث ترامب، ماكغورك مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي”.

وأضاف، ان “المشروع الامريكي كان هدفه إبعاد تحالف الفتح ودولة القانون من تشكيل الحكومة الجديدة والعملية السياسية، وعدم التدخل في اختيار شخص رئيس الوزراء”.

واوضح اللويزي، أن “ما يسعى اليه تحالف البناء هو التوافق مع الاصلاح والاعمار بشأن شخصية رئيس الوزراء المقبل”، مشددا على ضرورة “إعطاء الرئاسات الثلاثة الفرصة في ادارة الدولة ثم محاسبتهم وربما إقالتهم أو ابقاؤهم”.



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