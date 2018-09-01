تحول جديد بشأن نووي كوريا الشمالية

2018/09/19 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات – واع

شهدت القمة التي عقدت، اليوم الأربعاء، بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن في بيونغيانغ تحولا كبيرا في سياسة كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

ونقلت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان تابعته وكالة الانباء العراقية(واع): عن مون جيه قوله إن” كوريا الشمالية وافقت على السماح لإشراف مفتشين دوليين على تفكيك دائم لمنشآتها الصاروخية الأساسية”

وأضاف أن “ستتخذ خطوات إضافية مثل إغلاق مجمعها النووي الرئيسي في يونجبيون ،كما أكد أن ” كوريا الشمال وافقت على أن تغلق نهائياً منشاة تونغتشانغ-ري لتجارب محركات الصواريخ ومنصات إطلاق الصواريخ، بحضور خبراء من الدول المعنية”.مؤكدين “على ضرورة تحويل شبه الجزيرة الكورية إلى أرض سلام خالية من الأسلحة النووية والتهديدات النووية”.

من جانبه فاجأ الزعيم الكوري الشمالي كيم نظيره مون عقب مباحثاتهما في بيونغيانغ، أنه سيزور سول عاصمة كوريا الجنوبية في خطوة ستكون الأولى من نوعها منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية قبل عقود طويلة”.

المصدر – وكالات

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