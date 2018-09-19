نادي النفط ي يلاحق ايمن حسين عبر تفويض شركة اجنبية

2018/09/19 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوض نادي النفط، شركة اجنبية بملاحقة لاعبه المنتقل لصفوف الصفاقسي التونسي، ايمن حسين وفق القانون ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".وذكر النادي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نحن أدارة نادى النفط الرياضي، لن نفرط فى حقوق النادي الادبية والقانونية والمالية في قضية لاعب الفريق الهارب ايمن حسين".واضاف النادي: "سنلاحق اللاعب وفق القانون واللوائح، وفي هذا الصدد فقد فوضت ادارة النادي شركة managements SMS spotting وهي شركة متخصصة ومحترفة فى مجال كره القدم ولوائح الفيفا".

واوضح ان "النادي بدء النادي منذ ايام فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتعاون مع الشركة بأعداد ملف كامل فيه كل مايثبت حقوق النادي وقد بدء محامى الشركة السويسري فى تجهيز الملف القانونى لتقديمه الى الفيفا لإثبات حق النادي فى محاسبة اللاعب إلذى هرب من النادي ووقع مع نادى اخر مما يعرضه لعقوبه لكونه يوقع لناديين فى نفس الوقت".وتابع النادي ان "الفيفا سيفرض عقوبات على نادي الصفاقسي التونسي بسبب توقيعه مع اللاعب دون إذن ناديه ونحن إذ نثق فى أنفسنا وفى سلامة موقفنا القانونى وكذلك نثق فى مساندة اتحاد الكرة العراقي لفرض النظام واللوائح".واختتم النادي بيانه، "سنعمل بقوة على استعادة حقوقنا وفق اللوائح والقوانين وسنذهب إلى أبعد نقطة ممكنة للحفاظ على حق النادي وعدم السماح لأي لاعب او ناد من ان يهدر او يمس كرامة النادي".

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