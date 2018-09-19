نائب عن سائرون: سنفضل الذهاب للمعارضة على المشاركة بحكومة محاصصة

2018/09/19 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون حسن الجحيشي، الأربعاء، أن تحالفه يفضل الذهاب الى المعارضة على المشاركة بحكومة محاصصة، فيما حذر من وجود "ماكنات اعلامية" تسعى لعرقلة مشروع الإصلاح.وقال الجحيشي ، ان "تحالف سائرون لن يشترك بحكومة تقوم على اساس تقسيم المناصب وفق المحاصصة السياسية"، مبينا أن "خيار المعارضة هو افضل لنا من الاشتراك بحكومة محاصصاتية لا تخدم أبناء الشعب العراقي".

واضاف ان "الشعب ينتظر موقف سائرون بخصوص العملية السياسية لاعطاء رئيس الوزراء القادم حرية واستقلالية اختيار وزراءه حسب معاير الاصلاحية التي خرج الشعب من اجلها"، مشيرا الى ان "موقف سائرون لايزال قائما بشأن اختيار شخصية مستقلة ونزيهة وقوية لرئاسة الوزراء".وتابع الجحيشي أن "الأسماء التي ظهر في بعض وسائل الإعلام عن تولي سائرون لشغل بعض الوزارات عارية عن الصحة"، محذرا من "ماكنات إعلامية تريد عرقلة مشروع اصلاح العملية السياسية الذي طرحه تحالف سائرون".كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 13 ايلول 2018، عن توافقه مع "كبار العراق" على ترشيح عدة شخصيات تكنوقراط مستقل لرئاسة الوزراء، فيما لوّح باتخاذ جانب المعارضة في الحكومة المقبلة اذا ما استمر السياسيون برفض تلك الشخصيات.

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