تدشين أول معمل عراقي لانتاج {بطانيات الفرو}

2018/09/19 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن معمل نسيج ذي قار عن بدء التشغيل التجريبي لمعمل {بطانيات الفرو} الذي يعد الأول من نوعه في عموم البلاد.وقال مدير المعمل رزاق الركابي في تصريح صحفي، ان "خبراء الشركة المصنعة لمكائن المعمل الجديد باشروا بتشغيله بصورة تجريبية تمهيدا لتشغيله النهائي بعد بمدة وجيزة".ولفت الى ان "المعمل سيكون أول معمل عراقي ينتج {بطانيات الفرو} في البلاد وبطاقة انتاجية قدرها 350 الف بطانية سنويا نوع {راشيل} ذات المواصفات العالمية".وأشار الى، ان "المعمل سيكون قادراً على تامين احتياجات وزارات الداخلية والدفاع والصحة بالاضافة الى احتياجات السوق المحلية في ذي قار والمحافظات الجنوبية".ولفت الى ان "البطانيات المنتجة في المعمل الجديد ستضاهي المنتج الأجنبي كونها تنتج من مواد أولية غير معادة خلافاً للبطانيات الموجودة في الاسواق حاليا والمصنعة بمعظمها من مواد معادة".انتهى

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