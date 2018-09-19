2018/09/19 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون: المعارضة أفضل لنا من المشاركة بحكومة محاصصة

بغداد/..



أكد النائب عن تحالف سائرون، حسن الجحيشي، الأربعاء، أن تحالفه يفضل الذهاب الى المعارضة على المشاركة بحكومة محاصصة، فيما حذر من "ماكنات اعلامية" تسعى لعرقلة مشروع الإصلاح.

وقال الجحيشي في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "تحالف سائرون لن يشترك بحكومة تقوم على اساس تقاسيم المناصب وفق المحاصصة السياسية، وخيار المعارضة هو افضل لنا من الاشتراك بحكومة محاصصاتية لا تخدم أبناء الشعب العراقي".

واضاف ان "الشعب ينتظر موقف سائرون بخصوص العملية السياسية لاعطاء رئيس الوزراء المقبل حرية واستقلالية اختيار وزرائه حسب المعايير الاصلاحية التي خرج الشعب من اجلها".

وتابع أن "موقف سائرون لا يزال قائما بشأن اختيار شخصية مستقلة ونزيهة وقوية لرئاسة الوزراء"، لافتا إلى أن "الأسماء التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام عن تولي سائرون لشغل بعض الوزارات عارية عن الصحة".

وحذر الجحيشي من أن "هناك ماكنات إعلامية تريد عرقلة مشروع اصلاح العملية السياسية الذي طرحه تحالف سائرون".



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