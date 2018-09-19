المجلس الوزاري في البصرة  يتخذ قرارات لدعم واسناد اهالي المحافظة

2018/09/19 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

اتخذ المجلس الوزاري في محافظة البصرة المفوض من مجلس الوزراء جملة قرارات خلال جلسته الاستثنائية الثانية والمتعلقة بمعالجة المشاكل في محافظة البصرة .

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء ،اليوم الخميس، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه أن “القرارات نصت على اسناد ودعم أهالي البصرة وخصوصا عوائل الضحايا من المدنيين والعسكريين، وارسال فريق وزاري الى المحافظة ويفوض بكل الصلاحيات اللازمة من مجلس الوزراء لمتابعة الاوضاع هناك”

واضاف البيان أن ” القرارات تضمنت أيضا إطلاق الأموال المخصصة تحت إدارة الفريق مع صلاحيات استثنائية بحسب قرارات مجلس الوزراء السابقة، واسناد القوات الأمنية والقوات المسلحة لفرض القانون وتمكينها من حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.”

وتابع ان “القرارات اكدت على حق التظاهر السلمي المكفول بحسب الدستور، ودعم مبادرات المجتمع المدني للمشاركة في حملات الاعمار والعمل الطوعي، والتواصل مع قطاع الشباب في محافظة البصرة ومشاركتهم في مشاريع الإصلاح”.

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