2018/09/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، عن وفاة الفنان جميل راتب، قبل قليل، متأثرًا بمرضه، عن عمر يناهز 91 عامًا، وستشيع الجنازة من مسجد الأزهر الشريف، ظهر اليوم الأربعاء.

كان هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جميل راتب، كشف في تصريحات له مساء أمس، تدهور الحالة الصحية للفنان، قائلا: إن الفنان جميل راتب فقد صوته، وأن الأطباء ليس في يدهم أي شيء لفعله بسبب كبر عمره، طبقا لما أوردته جريدة الوطن المصرية.

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