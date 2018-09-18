2018/09/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أول ما قام به ليونيل ميسي بعد أن أصبح قائدا لبرشلونة هو التعهد بإعادة لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم إلى استاد نو كامب وأظهر في مباراة فريقه الأولى في المجموعة الثانية ضد ايندهوفن أمس الثلاثاء أنه كان يعني ما يقول، فأحرز ثلاثية في فوز ساحق بنتيجة 4-صفر.

وقال إرنستو بالبيردي مدرب برشلونة “ميسي يقوم بأشياء غير عادية ويجعلها تبدو بسيطة.

“عندما يعتزل سيكون من الصعب العثور على لاعب مثله.



تشعر بالراحة لوجوده في فريقك ويكون الأمر كالكابوس إذا كان ضدك”.

واخترق اللاعب الأرجنتيني دفاع الفريق الهولندي العنيد بتسديدة دقيقة من ركلة حرة في الشوط الأول، ثم سجل هدفين آخرين بلمستين رائعتين من داخل المنطقة قرب النهاية ليكمل ثامن ثلاثية له في دوري الأبطال وهو رقم قياسي.

وأضاف بالبيردي “سجل اليوم ثلاثة أهداف لكن هدفه الأول فتح المباراة.



كانت ركلة رائعة ساحرة.

“يجب أن نقرص أنفسنا لنتذكر أننا نعيش في حقبة فريدة”.

وأشاد مارك فان بومل مدرب ايندهوفن بأفضل لاعب في العالم خمس مرات وقال “بالنسبة لي هو الأفضل في العالم.



أمر غريب عدم حصوله على الكرة الذهبية كل عام”.

وقال مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة “ميسي دائما على مستوى التوقعات.



لا يوجد لاعب يفعل ذلك مثله.



إنه جاهز وحاسم دائما.



لكن لدينا عشرة لاعبين آخرين ساهموا أيضا في الفوز”.

وأحرز ميسي لقب دوري الأبطال أربع مرات مع برشلونة منذ ظهوره الأول في 2004، لكن الفريق القطالوني لم يحقق الكثير في البطولة منذ فاز بها للمرة الأخيرة في 2015.

وفشل برشلونة في تجاوز دور الثمانية في المواسم الثلاثة الأخيرة بينما فاز غريمه التقليدي ريال مدريد باللقب ثلاث مرات متتالية.

وأصبح ميسي قائدا لبرشلونة بعد رحيل أندريس إنيستا في يونيو حزيران وألقى خطابا الشهر الماضي بشأن إخفاقات فريقه في دوري الأبطال وقال لمشجعيه على أرضية ملعب نو كامب: “أتعهد بفعل كل شيء لإعادة هذا اللقب الجميل إلى هنا”.

وسيواجه برشلونة منافسة صعبة للفوز باللقب أمام أندية مثل مانشستر سيتي وليفربول ويوفنتوس وريال مدريد إذا تأهلوا لدور الستة عشر.

لكن بقيادة ميسي الرائع، أرسل برشلونة تحذيرا قويا بالفعل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يبدأ الوفاء بوعده لبرشلونة في دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يبدأ الوفاء بوعده لبرشلونة في دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).