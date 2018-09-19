الليرة التركية تتراجع أمام الدولار

2018/09/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات – واع

تراجعت الليرة التركية ، اليوم الاربعاء، امام الدولار اذا سجلت العملة التركية 6.3800 ليرة بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش منخفضة عن سعر إغلاق يوم الاثنين البالغ 6.3150 ليرة، ومحت الخسائر التي منيت بها العملة التركية خلال الأسبوع الجاري المكاسب التي حققتها بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 625 نقطة أساس يوم الخميس الماضي.

وكانت الليرة التركية قد هبطت مقابل الدولار يوم امس الثلاثاء مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة الاقتصادية بعد دعوته للتحقيق في دور الحزب المعارض الرئيسي في أكبر بنوك البلاد.

المصدر- وكالات

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