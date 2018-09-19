الشحماني: البصرة تسلمت 229 مليار دينار من ايرادات المنافذ الحدودية

2018/09/19 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد عضو مجلس محافظة البصرة، مرتضى الشحماني، الاربعاء، ان المحافظة حصلت على 229 مليار دينار من ايرادات المنافذ الحدودية، مبيناً ان زيارة رئيس البرلمان الى المحافظة تم خلالها الوقوف على عدة امور ستجني البصرة ثمارها في الايام المقبلة.

وقال الشحماني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “البصرة حصلت على 229 مليار دينار من ايرادات المنافذ الحدودية، وسيتم تقسيمها على المشاريع المهمة التي تحتاجها المحافظة”، مشيرا الى أن “نواب واعضاء مجلس محافظة البصرة طالبوا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اثناء تواجده في البصرة باستجواب الوزراء المقصرين بحق البصرة”.

وأضاف، أن “زيارة الحلبوسي تم خلالها التأكيد على اهمية اجراء التعداد السكاني للبصرة، خاصة انها تحتوي على اكثر من 4 ملايين نسمة، وبالتالي فأن التعداد سيمنحها استحقاقها من الايرادات والميزانية المخصصة لها”.

واوضح انه “تم ايصال رسالة للبرلمان ان للبصرة اموال بذمة الحكومة المركزية، ويجب تسليمها الى المحافظة من اجل النهوض بواقعها الخدمي، خاصة في ظل وجود ثمانية وزارات عرجاء في المحافظة، حيث تمت المطالبة بنقل صلاحياتها الى المحافظة من اجل تفعيلها”.



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