أمانة بغداد: العاصمة بحاجة إلى مشروعين إضافيين لتنقية المياه

2018/09/19 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكدت امانة بغداد، الاربعاء، ان العاصمة تحتوي على مشاريع تصفية وتنقية المياه في مناطق خارج اطار التلوث، مبينة ان العاصمة تحتاج الى مشروعين اضافيين لتنقية المياه ومعالجتها من الملوثات.

وقال مدير العلاقات والاعلام بامانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/، إن “مياه الصرف الصحي الملقاة في النهر تسبب تلوثا في المياه، لكن بغداد عملت على حل ملف التلوث، حيث ان مشاريع تصفية المياه تقع في مناطق شمال بغداد، وبالتالي فأن مأخذ الماء في مناطق خارجة عن مناطق التلوث، لذا لاتوجد مشاكل كثيرة في المياه”.

واضاف عبد الزهرة، ان “التلوث الذي يحدث في المياه الجارية من بغداد الى المحافظات الجنوبية، لايصيب بغداد، لكنه يصيب المناطق الاخرى خارج العاصمة”.

وبين ان “هناك مشاريع كبيرة لتصفية المياه في مناطق البوعيثة والرستمية لكنها لاتكفي، خاصة ان هذه المشاريع تحتاج الى مبالغ كبيرة”، مشيرا الى أن “جانب الكرخ يحتاج الى مشاريع لتنقية المياه خاصة بعد تدمير مشروع البوعيثة لتصفية المياه عام 2007، اذ تحتاج العاصمة بصورة عامة الى مشروعين لتصفية المياه من الملوثات”.



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